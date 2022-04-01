Объем валютных интервенций Нацбанка в марте составил свыше $990 млн

«Мировые финансовые рынки в марте были подвержены высокой волатильности на фоне продолжающегося обострения геополитической ситуации. Для предупреждения переноса внешних шоков на экономику страны и в целях поддержания баланса на внутреннем валютном рынке в первой половине марта Национальный банк осуществлял валютные интервенции. По итогам месяца их объем составил 990,5 млн долларов США или 29% от общего объема биржевых торгов», - говорится в сообщении.

Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за март составили $890,9 млн, а доля валютных интервенций Нацбанка и продаж из Нацфонда составила 55% от общего объема торгов.

«Национальный банк не осуществлял операции по покупке или продаже иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ и других фондов, находящихся в доверительном управлении», - уточнили в пресс-службе Нацбанка.

Здесь отметили, что 15 марта курс достиг исторического максимума в 512,17 тенге за доллар. Однако после этого национальная валюта начала укрепляться, и 31 марта по итогам торгов на биржевой площадке KASE курс тенге сложился на уровне 467,03 за доллар США, укрепившись с начала марта на 5,7%. В Нацбанке отметили, что «укрепление тенге происходило на фоне коррекции на международных финансовых рынках, а также периода налоговых выплат».

«В краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках. При этом отмечаем, что Национальный банк продолжает работу по переходу к полноценному режиму инфляционного таргетирования, необходимым условием для которого являются структурные изменения в экономике, снижение льготного государственного кредитования, а также приверженность принципам свободного плавания обменного курса. Национальный банк имеет весь необходимый инструментарий для предотвращения дестабилизации на внутреннем финансовом рынке в случае реализации негативных сценариев и продолжает следить за ситуацией», - подчеркнули в пресс-службе Нацбанка.