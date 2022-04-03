Он также намеревался совершить теракты против сотрудников специальных и правоохранительных органов
В столице задержан агент иностранной разведки, планировавший покушение на президента Казахстана и других госслужащих − КНБ
фото пресс-службы КНБ

Сотрудники Комитета национальной безопасности задержали в столице агента иностранной разведки, планировавшего покушение на президента Казахстана и других государственных служащих. Он также намеревался совершить теракты против сотрудников специальных и правоохранительных органов, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным КНБ, в результате обыска изъяты снайперская винтовка иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупная сумма денег. Оружие в Казахстан было завезено частями в замаскированном виде.

«Кроме того, агентом отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в Казахстане и созданию в обществе русофобских взглядов, путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов. В ходе предварительного следствия гражданин Казахстана признался в совершении вышеуказанных деяний по заданию и в интересах иностранного государства», − говорится в сообщении ведомства.

Сейчас КНБ проводит расследование по фактам совершения преступлений, предусмотренных части 1 статьи 24 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и части 4 статьи 255 (акт терроризма) уголовного кодекса.

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