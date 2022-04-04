За сутки в ЗКО и Актюбинской областях эвакуировали из-за паводков более 770 человек

По информации МЧС, за сутки в Западно-Казахстанской области зарегистрировано подтопление 99 жилых домов, в Актюбинской области – 57 дачных домов и 21 дворовой территории. Эвакуированы 773 человека.

«За сутки в Западно-Казахстанской области зарегистрировано подтопление 99 жилых домов, в Актюбинской области 57 дачных домов и 21 дворовой территории. Происходят переливы на 2 участках дорог республиканского значения Актюбинской области, а также на 14 участках областного и местного значения Актюбинской, Карагандинской, Западно-Казахстанской и Акмолинской областей. В настоящее время на контроле находятся подтопленные 53 жилых домов Западно-Казахстанской области и 57 дачных домов Актюбинской области», - говорится в сообщении МЧС.

За сутки в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях эвакуировано 773 человека, они размещены в пунктах временной эвакуации и у родственников. Жертв и пострадавших нет.

В целом за силами местных исполнительных органов и МЧС проведены работы по откачке почти 144,4 кубометров талых вод в Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Туркестанской областях и столице. В, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Актюбинской областей уложено почти 8 тыс. мешков с инертными материалами. В Западно-Казахстанской области проведены ледорезные работы на реках на площади 250 кв. м.