В организации и участии в массовых беспорядках в Казахстане подозреваются 547 человек – Генпрокуратура

В производстве межведомственных следственно-оперативных групп под руководством специальных прокуроров по фактам январских событий находится 262 уголовных дела, в том числе 44 – по актам терроризма и 47 – по массовым беспорядкам. Как сообщил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель начальника службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, подозреваемыми признаны 547 лиц, из которых под арестом находятся 269.

«Расследованием событий трагического января занимаются межведомственные следственно-оперативные группы под руководством специальных прокуроров. В их производстве находится 262 уголовных дела, в том числе 44 по актам терроризма, 47 по массовым беспорядкам. На сегодня подозреваемыми в организации и участии в массовых беспорядках признано 547 лиц, из которых под арестом находятся 269 лиц», - сообщил Килымжанов.

В целом, отметил он, по стране следственными органами расследуется 3 702 уголовных дела, большинство из которых – кражи, грабежи, хранения оружия и другие. За эти преступления уже осуждено 152 лица.

«На сегодня, в связи с признанием вины и возмещением ущерба, 135 граждан осуждены к ограничению свободы и общественным работам. Реальные сроки лишения свободы получили 17 подсудимых, которые совершили тяжкие преступления, связанные с хищением и хранением оружия, не возместили ущерб и имели непогашенную судимость», - уточнил представитель Генпрокуратуры.

Он также отметил, что с учетом личности, состояния здоровья и других характеризующих материалов 275 лицам содержание под стражей заменены на подписку о невыезде, залог, домашний арест и личное поручительство. А по всем уголовным делам под стражей остаются 733 человека.

По данным начальника следственного департамента МВД РК Санжара Адилова, в производстве следователей органов внутренних дел сегодня находится 2 961 уголовное дело, по которым под стражей находится 176 подозреваемых, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления в период ЧП. При этом ранее, с учетом тяжести совершенного деяния и характеристики личности, 245 арестованных освобождены из-под стражи, в том числе в отношении 68 применена подписка о невыезде, 77 – залог, 94 – домашний арест и 11 – под личное поручительство.

«По результатам расследования в суд направлено 209 уголовных дел в отношении 323 лиц. Уже осуждены 152 лица, из них 135 – к ограничению свободы, 17 – к лишению свободы, в отношении четырех подсудимых уголовные дела прекращены за примирением», - рассказал Адилов.