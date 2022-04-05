Правительство Казахстана скорректировало бюджет на 2022 год. В частности, расходы увеличены на 2,7 трлн тенге, а трансферт из Национального фонда – на 1,6 трлн тенге.

«Доходы республиканского бюджета (без учета трансфертов) в 2022 году оцениваются в объеме 10, 2 трлн тенге, что на 955 млрд тенге выше утвержденного плана. Основное увеличение по доходам ожидается по ЭТП на нефть за счет повышения ставки пошлины на фоне увеличения прогнозной цены на нефть, изменения курса тенге к доллару США и корпоративному подоходному налогу за счет увеличения макроэкономических показателей», - сказал во вторник в ходе заседания правительства министр национальной экономики Алибек Куантыров.

Для реализации поставленных президентом задач и обеспечения сбалансированности республиканского бюджета Миннацэкономики предлагает скорректировать утвержденный на 2022 год размер гарантированного трансферта из Национального фонда, увеличив его до 4 030 млрд тенге, или на 1 630 млрд тенге. Стоит отметить, что 30 марта на сайте НПА ведомство публиковало проект закона, в котором размер гарантированного трансферта был определен на уровне 3 трлн тенге, с ростом на 600 млрд тенге.

«Дефицит бюджета в 2022 году предлагается определить на уровне 2 978 млрд тенге, или 3,3% к ВВП. С учетом этого уровень ненефтяного дефицита в 2022 году, по оценке, составит 10,2% к ВВП», - добавил Куантыров.

По данным заместителя премьер-министра – министра финансов Ерулана Жамаубаева, расходы бюджета 2022 года увеличены на 2,7 трлн тенге. Источниками увеличения расходов являются собственные доходы бюджета – 1,1 трлн тенге, увеличение гарантированного трансферта из Нацфонда – 1,6 трлн тенге. А на реализацию поручений президента дополнительно будет направлено 1,8 трлн тенге.

«Первое направление – реализация мероприятий по повышению доходов населения с общими расходами 197 млрд тенге. В рамках данных средств будут обеспечена поддержка молодежи, представление микрокредитов для открытия собственного бизнеса, субсидирование части платы за арендованное жилье и другие важные мероприятия, направленные на повышение реальных доходов населения», - рассказал Жамаубаев.

На мероприятия в рамках плана обеспечения продовольственной безопасности правительство намерено направить 238 млрд тенге. Эти средства пойдут на субсидирование агропромышленного комплекса, увеличение объема льготного кредитования весенне-полевых и уборочных работ и решение других вопросов в сельском хозяйстве. Еще 476 млрд тенге будет направлено на развитие регионов, из которых 271 млрд тенге – на развитие западных и южных. В результате поступления в бюджет 2022 года составят 15,8 трлн тенге, расходы прогнозируются на уровне 18,8 трлн тенге.

Как уточнил позднее Куантыров, в бюджет заложен курс 460 тенге за доллар.

Проекты законов будут внесены в парламент.