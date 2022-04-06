Граждан призвали соблюдать меры безопасности
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В Турксибском районе Алматы проходят антитеррористические учения
Иллюстративное фото Данияра Мусирова

В Турксибском районе Алматы проходят антитеррористические учения, сообщает КазТАГ со ссылкой на городской оперативный штаб по борьбе с терроризом.

«6 апреля в Турксибском районе города Алматы, по улице Спасская, дом 67, с 6:00 до 12:00 пройдут плановые антитеррористические учения», - сообщили в штабе.

Учения проводятся с целью «отработки навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей», учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма.

«В период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения. В этой связи призываем граждан с понимаем отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования служащих государственных органов, задействованных в проведении учений», - призвали в штабе.

Здесь напомнили, что, согласно статье 443 КоАП, неповиновение законному требованию лица, участвующего в обеспечении общественного порядка, влечет за собой административную ответственность.

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