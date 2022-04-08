Почти 12 тыс. счетов открыли россияне и белорусы в казахстанских банках с 24 февраля

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка в связи с публикациями в СМИ и социальных сетях о «якобы массовом открытии гражданами России и Белоруссии счетов в казахстанских банках», сообщило, что с 24 февраля россияне и белорусы открыли почти 12 тыс. счетов в нашей стране.

«С 24 февраля в казахстанских банках было открыто 11 940 счетов для физических лиц – резидентов России и Белоруссии. Из них 10 725 счетов были открыты при личном присутствии заявителя или доверенного лица в казахстанском банке, 1 215 счетов открыты дистанционно. В итоге, общее количество граждан указанных государств, имеющих счета в банках Республики Казахстан, достигло 162 тысяч», - сообщили в агентстве.

Прирост новых счетов юридических лиц – резидентов Российской Федерации – с начала года незначителен, отметили в ведомстве. С конца февраля банковские счета были открыты для 7 российских компаний, и общее количество организаций из России, имеющих счета в казахстанских банках, достигло 805.

В агентстве напомнили, что порядок открытия и ведения банковских счетов для всех иностранных граждан и компаний урегулирован нормами закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также регуляторными требованиями Национального банка и агентства. Так, согласно требованиям открытие счета может производиться как в офлайн режиме, так и онлайн посредством электронного заявления. Независимо от способа обращения до открытия банковского счета банки обязаны проводить надлежащую проверку иностранного заявителя по стандартам KYC (Know Your Customer), установленных законом.

«В рамках надлежащей проверки банками проводится: идентификация иностранного физического лица, юридического лица и его бенефициарных собственников, в том числе проверка достоверности полученных идентификационных данных; установление предполагаемой цели и характера деловых отношений», - пояснили в ведомстве.

Кроме того, согласно требованиям к системам управления рисками и внутреннему контролю, в целях управления комплаенс риском банки обязаны проводить усиленный мониторинг операций иностранных клиентов, в том числе имеющих трансграничный характер. В рамках этого мониторинга для выявления подозрительных сделок и недопущения транзакций, имеющих повышенные риски, банками дополнительно анализируются источники происхождения денег клиента и юридический статус его контрагента, условия и экономический смысл проводимой операции.