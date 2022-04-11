Предпосылок для роста цены на социальный хлеб нет, заверяют в МСХ

В Казахстане нет предпосылок для повышения цен на социальный хлеб, заявил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций директор департамента земледелия МСХ Азат Султанов.

«У нас есть две категории. Социальный хлеб, который регулируется и мониторится. Цена этого хлеба стабильна в регионах, меняться она также не будет, предпосылок нет», - заверил Султанов.

При этом он отметил, что в случае, если будет дефицит сырья на мукомольных предприятиях в отдельных регионах либо произойдет резкое повышение цен на зерно, правительство будет подключать программу по субсидированию стоимости зерна, которое направляется из ресурсов «Продкорпорации».

«Цена будет определена для регионов таким образом, чтобы она позволяла производить хлеб по текущим ценам. Разница будет субсидироваться со стороны государства. То есть предпосылки по увеличению стоимости социального хлеба в настоящее время отсутствуют», - подчеркнул директор департамента.

Что же касается видов премиального хлеба, то, пояснил Султанов, по нему цена будет варьироваться в зависимости от стоимости сырья.

В свою очередь первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров напомнил, что в январе было принято решение направить регионам зерно на социальных хлеб по удешевленной цене – 90 тыс. тенге. Однако январские, февральские заявки «до сих пор не поступили, только в марте начали поступать заявки».