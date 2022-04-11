12 ОПГ участвовало в январских беспорядках в Казахстане – Генпрокуратура

В январских беспорядках в Казахстане принимали участие 12 организованных преступных групп, наиболее активными из которых были группы «Дикого Армана», «Казахстанские» и «Айшуак Жантугел», сообщил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель начальника службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

«Специальными прокурорами установлено, что в беспорядках участвовало 12 организованных преступных групп. В их числе наиболее активными были группы Джумагельдиева (“Дикого Армана”), “Казахстанские” и “Айшуак Жантугел”. Арестовано 23 члена ОПГ, в том числе четыре “преступных авторитета”. Принимаются все необходимые меры по выявлению и привлечению к ответственности организаторов и участников этих преступлений», - сообщил Килымжанов.

Он отметил, что на сегодня подозреваемыми в организации и участии в массовых беспорядках признано 547 лиц, из которых под арестом находятся 269 лиц. В частности, органами правопорядка установлен гражданин, который 5 января в группе лиц захватил здание «Казаэронавигации» и отключил освещение взлетно-посадочной полосы аэропорта Алматы. Кроме того, 4 апреля специальными прокурорами задержано 10 жителей Алматинской области, которые причастны к организации массовых беспорядков перед акиматом города Алматы.

«В городе Шымкент задержан С. по подозрению в финансировании массовых беспорядков и организации доставки арматуры, камней и “коктелей Молотова”, использованных 5 января при нападении на акимат города и департамент полиции. Также выявлены 52 участника массовых беспорядков на площади города Шымкент, 12 провокаторов удалось определить по видеозаписям», - добавил замначальника службы уголовного преследования.

Также, по его словам, в Жамбылской области с 18 по 31 марта установлены 5 организаторов, 11 провокаторов и 140 активных участников беспорядков, арестованы 2 лидера ОПГ региона.