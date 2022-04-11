Ранее из КМГ ушел Алик Айдарбаев
Данияр Тиесов покинул пост зампреда правления «КазМунайГаза»
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Власть

Заместитель председателя правления национальной компании «КазМунайГаз» Данияр Тиесов ушел с поста по собственному желанию, сообщил в понедельник в ходе брифинга управляющий директор по связям с общественностью и управлению изменениями фонда «Самрук-Казына» Гибрат Ауганов.

«Действительно, от господина Тиесова поступило заявление об уходе по собственному желанию с занимаемой должности», - сообщил Ауганов.

Данияр Тиесов занимал поста заместителя председателя правления по переработке и маркетингу нефти АО НК «КазМунайГаз» с февраля 2019 года.

Напомним, сегодня председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Алик Айдарбаев также ушел с занимаемой должности. По словам Ауганова, он подал заявление по собственному желанию в связи с ухудшением состояния здоровья.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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