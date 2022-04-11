Папа Римский Франциск посетит Казахстан

Папа Римский Франциск подтвердил свой визит в Казахстан в сентябре, сообщила Акорда по итогам вечерних переговоров президента Касым-Жомарта Токаева с главой католической церкви.

"Я с нетерпением жду этого знаменательного события с точки зрения продвижения межрелигиозного диалога, единства и сближения государств, что крайне важно в наши дни", - заявил Папа Римский, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы президента Казахстана.

Глава католической церкви посещал Казахстан лишь однажды – в сентябре 2001 года в страну приезжал Папа Римский Иоанн Павел II.

Съезды лидеров мировых и традиционных проводятся в Казахстане по инициативе бывшего президента Нурсултана Назарбаева с 2003 года. Предстоящий в сентябре 2022 года съезд будет седьмым.