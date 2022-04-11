Папа Римский Франциск посетит Казахстан

Он в том числе примет участие в Съезде мировых и традиционных религий
Папа Римский Франциск подтвердил свой визит в Казахстан в сентябре, сообщила Акорда по итогам вечерних переговоров президента Касым-Жомарта Токаева с главой католической церкви.
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