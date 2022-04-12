Новый аким Жамбылской области доложил Токаеву о планах развития региона

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял нового акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова. Глава региона отчитался о развитии области за три месяца 2022 года и планах на предстоящий период, сообщает Акорда.

По словам акима, объем привлеченных в область инвестиций достиг 63,1 млрд тенге. В текущем году планируется реализация 15 инвестиционных проектов на сумму 100,5 млрд тенге и создание свыше тысячи рабочих мест. К 2025 году намечено реализовать 75 инвестиционных проектов.

Кроме этого, в этом году в Жамбылской области будет построено 810 тыс. кв. м жилья, 25 населенных пунктов будут обеспечены питьевой водой, еще 17 сел предстоит газифицировать. Площадь посевных земель будет увеличена на 9,2 тыс. га, обновлена сельскохозяйственная техника.

Также Нуржан Нуржигитов доложил о работе завода по производству иммунных препаратов на базе Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности в поселке Гвардейский и строительстве производственного цеха BSL-3.

«Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения по сдерживанию цен, увеличению доходов населения, привлечению инвестиций и активизации эффективной реализации государственных программ», - сообщила пресс-служба президента.