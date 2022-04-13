Менее 200 пациентов с коронавирусом и пневмонией находятся в Казахстане в больницах

По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 12 новых случаев коронавирусной инфекции. ⠀

В Алматы – 8 случаев, в столице – 2, в Алматинской области – 1, в Карагандинской области – 1. В остальных регионах заболевших не выявлено.

Коронавирусная пневмония диагностирована у 13 человек.

Всего в стране подтверждено 1 305 327 случаев КВИ и 88 791 случай коронавирусной пневмонии.

Летальных случаев ни от коронавирусной инфекции, ни от пневмонии за прошедшие сутки не зафиксировано.

На сегодняшний день лечение продолжают получать 1 946 человек (947 КВИ+ и 999 КВИ-), из них в стационарах находится 191 пациент, на амбулаторном уровне лечатся 1 755 пациентов. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 22 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента, на аппаратах ИВЛ – 5 пациентов.