К ней будут относиться загрязненные земли
Мажилис одобрил в первом чтении создание зоны ядерной безопасности на Семипалатинском полигоне
ФОТО ДУЛАТА ЕСНАЗАРА

Тамара Вааль, Власть

В среду в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил проект закона «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности» и сопутствующие ему поправки. Документами предусмотрено определение границ и площади территорий, на которых высокое радиационное загрязнение, создание на них специальной зоны и проведение работ по реабилитации загрязненных участков. А вот условно чистые земли планируется передать в хозяйственный оборот, сообщил министр энергетики Болат Акчулаков.

«Земли бывшего Семипалатинского полигона относятся к землям запаса, находящихся в ведении местных исполнительных органов трех областей, что осложняет контроль за действиями сторонних лиц и событиями, происходящими на данных территориях. Не проводятся работы по реабилитации и рекультивации сверхнормативно загрязненных земель полигона. Также нет актуальных данных по миграции радиоактивного заражения по причине отсутствия постоянного мониторинга уровня радиоактивного загрязнения», - рассказал Акчулаков.

По его словам, значительная часть пригодных для использования земель на сегодня простаивает, так как отсутствует разделение между загрязненными и чистыми территориями. В этой связи проектом закона «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности» предлагается назначить организацию, ответственную за выполнение работ на бывшем Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, определить границы и площади территорий со сверхнормативным радиационным загрязнением и условно чистых земель по результатам комплексного экологического обследования и государственной экологической экспертизы.

Кроме того, предусматривается создание Семипалатинской зоны ядерной безопасности на загрязненных землях и их передача в землепользование уполномоченной организации, реабилитация загрязненных участков бывшего полигона, а также проведение мониторинга радиационной обстановки на территории зоны и передача условно чистых земель бывшего полигона в хозяйственный оборот.

«Проектом закона предлагается наделить уполномоченную организацию (Национальный ядерный центр – В.) функциями по обеспечению режима нераспространения ядерного оружия на территории создаваемой зоны, реабилитации и снижению опасности радиоактивно-загрязненных земель, обращению с историческими радиоактивными отходами и мониторингу уровня радиоактивного загрязнения», - пояснил министр.

Он уточнил, что в пределах зоны ядерной безопасности будет введен запрет на осуществление деятельности, не предусмотренной законопроектом, что позволит предотвратить распространение радиоактивных отходов за пределы специализированной зоны и, как следствие, исключить возможность облучения населения. А для обеспечения реализации основного законопроекта сопутствующим законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в Земельный и Экологический кодексы: дополнятся категории «земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения», «земли зоны ядерной безопасности».

Вместе с тем для закрепления необходимых правовых процедур законопроект предусматривает разработку и утверждение порядка перевода земель запаса в «земли зоны ядерной безопасности», а также возможность передачи земель этой зоны в землепользование уполномоченной организации по функционированию Семипалатинской зоны ядерной безопасности.

Акчулаков напомнил, что с 2008 года Национальным ядерным центром обследовано 100% территории полигона, проведено более 2 млн измерений и проанализировано порядка 5 тыс. образцов грунта. В 2022 году материалы обследования будут направлены на государственную экологическую экспертизу, после чего будут определены границы условно чистых и сверхнормативно загрязненных земель полигона, ориентировочная площадь которых составляет 8 900 и 9 400 кв. км соответственно.

29 августа 1949 года на Семипалатинском испытательном полигоне была испытана первая ядерная бомба. В течение 50 лет на полигоне проведено 456 ядерных испытаний, суммарная мощность взрывов которых в 250 раз превышает мощность ядерного заряда, сброшенного на японский город Хиросиму. В 1991 году указом первого президента страны Нурсултана Назарбаева Семипалатинский испытательный ядерный полигон был закрыт. Площадь его территории ориентировочно составляет 18 300 кв. км.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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