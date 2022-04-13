Мажилис одобрил в первом чтении создание зоны ядерной безопасности на Семипалатинском полигоне

В среду в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил проект закона «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности» и сопутствующие ему поправки. Документами предусмотрено определение границ и площади территорий, на которых высокое радиационное загрязнение, создание на них специальной зоны и проведение работ по реабилитации загрязненных участков. А вот условно чистые земли планируется передать в хозяйственный оборот, сообщил министр энергетики Болат Акчулаков.

«Земли бывшего Семипалатинского полигона относятся к землям запаса, находящихся в ведении местных исполнительных органов трех областей, что осложняет контроль за действиями сторонних лиц и событиями, происходящими на данных территориях. Не проводятся работы по реабилитации и рекультивации сверхнормативно загрязненных земель полигона. Также нет актуальных данных по миграции радиоактивного заражения по причине отсутствия постоянного мониторинга уровня радиоактивного загрязнения», - рассказал Акчулаков.

По его словам, значительная часть пригодных для использования земель на сегодня простаивает, так как отсутствует разделение между загрязненными и чистыми территориями. В этой связи проектом закона «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности» предлагается назначить организацию, ответственную за выполнение работ на бывшем Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, определить границы и площади территорий со сверхнормативным радиационным загрязнением и условно чистых земель по результатам комплексного экологического обследования и государственной экологической экспертизы.

Кроме того, предусматривается создание Семипалатинской зоны ядерной безопасности на загрязненных землях и их передача в землепользование уполномоченной организации, реабилитация загрязненных участков бывшего полигона, а также проведение мониторинга радиационной обстановки на территории зоны и передача условно чистых земель бывшего полигона в хозяйственный оборот.

«Проектом закона предлагается наделить уполномоченную организацию (Национальный ядерный центр – В.) функциями по обеспечению режима нераспространения ядерного оружия на территории создаваемой зоны, реабилитации и снижению опасности радиоактивно-загрязненных земель, обращению с историческими радиоактивными отходами и мониторингу уровня радиоактивного загрязнения», - пояснил министр.

Он уточнил, что в пределах зоны ядерной безопасности будет введен запрет на осуществление деятельности, не предусмотренной законопроектом, что позволит предотвратить распространение радиоактивных отходов за пределы специализированной зоны и, как следствие, исключить возможность облучения населения. А для обеспечения реализации основного законопроекта сопутствующим законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в Земельный и Экологический кодексы: дополнятся категории «земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения», «земли зоны ядерной безопасности».

Вместе с тем для закрепления необходимых правовых процедур законопроект предусматривает разработку и утверждение порядка перевода земель запаса в «земли зоны ядерной безопасности», а также возможность передачи земель этой зоны в землепользование уполномоченной организации по функционированию Семипалатинской зоны ядерной безопасности.

Акчулаков напомнил, что с 2008 года Национальным ядерным центром обследовано 100% территории полигона, проведено более 2 млн измерений и проанализировано порядка 5 тыс. образцов грунта. В 2022 году материалы обследования будут направлены на государственную экологическую экспертизу, после чего будут определены границы условно чистых и сверхнормативно загрязненных земель полигона, ориентировочная площадь которых составляет 8 900 и 9 400 кв. км соответственно.

29 августа 1949 года на Семипалатинском испытательном полигоне была испытана первая ядерная бомба. В течение 50 лет на полигоне проведено 456 ядерных испытаний, суммарная мощность взрывов которых в 250 раз превышает мощность ядерного заряда, сброшенного на японский город Хиросиму. В 1991 году указом первого президента страны Нурсултана Назарбаева Семипалатинский испытательный ядерный полигон был закрыт. Площадь его территории ориентировочно составляет 18 300 кв. км.