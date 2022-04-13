Мажилис одобрил в первом чтении запрет на въезд иностранцам, судимым за изнасилование детей и причастным к терроризму

В случае прекращения временной или постоянной регистрации, казахстанские работодатели смогут в одностороннем порядке расторгать трудовые договоры с иностранными гражданами. Беженцы в случае смены жительства внутри Казахстана обязаны будут в течение пяти дней снова встать на учет. А иностранцам, которые могут быть причастны к террористическим организациям или осуждены в других государствах за преступления сексуального характера, будет пожизненно запрещен въезд в Казахстан. Эти и другие нормы заложены в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в области миграции населения», который в среду в ходе пленарного заседания в первом чтении одобрил мажилис.

«В соответствии с подпунктом 8 статьи 1 закона “О миграции населения” иностранец или лицо без гражданства – это иммигрант, прибывший в РК для временного или постоянного проживания. Поэтому необходимо предусмотреть возможность одностороннего прекращения трудового договора в связи с истечением срока действия документа, выданного иммигранту», - рассказал о нормах нового законопроекта депутат мажилиса Газиз Кулахметов.

Кроме того, документом вносятся поправки в закон «О беженцах», согласно которым лица, ищущие убежище, в случае смены адреса на территории Казахстана, должны сняться с регистрации и перерегистрироваться в уполномоченном органе в течение пяти рабочих дней со дня заселения на новое место жительство. Еще ряд поправок касаются запрета на въезд в Казахстан отдельным категориям иностранных граждан.

«На основании сведений о причастности иностранных граждан и лиц к экстремизму, терроризму или организации, признанной в Казахстане экстремисткой либо террористической, въезд иностранного гражданина в страну запрещен. Органам национальной безопасности предлагается предоставить право не объяснять причины данного запрета. В целях защиты детей от уголовных правонарушений, лицам, совершившим преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетних, пожизненно запрещено въезжать в Казахстан», - добавил депутат.

Также депутаты предложили пересмотреть требования к паспортам несовершеннолетних граждан Казахстана. Теперь детям до 12 лет необходимо будет менять паспорт каждые пять лет. Но чтобы это не стало нагрузкой на семейный бюджет, парламентарии считают целесообразным снизить госпошлину на документ с 8 до 4 МРП.