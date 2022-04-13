Блогеров и вайнеров в Казахстане будут привлекать к уголовной ответственности за рекламу финансовых пирамид

Депутаты мажилиса парламента разработали законопроект по привлечению к уголовной ответственности известных лиц, блогеров и вайнеров за рекламу финансовых пирамид. Об этом в среду в ходе пленарного заседания сообщил депутат Юрий Ли.

«Депутатами, членами комитета по финансам и бюджету мажилиса подготовлен инициативный законопроект, связанный с введением уголовной ответственности за рекламу финансовых пирамид. После соответствующих процедур мы приступим к рассмотрению данного законопроекта», - сказал в своем депутатском запросе Ли.

По планам депутата, палата приступит к его рассмотрению в мае.

«Законопроект готов, надо будет его ускоренно рассмотреть. Концептуально он должен вводить ответственность за рекламу финансовых пирамид, особенно в отношении вайнеров, артистов, блогеров, лидеров общественного мнения. Если они, понимая мошенническую сущность финансовой пирамиды, все равно рекламируют, за это их надо будет наказывать», - высказал мнение спикер мажилиса Ерлан Кошанов.

В целом, подчеркнул Юрий Ли, депутаты считают «абсолютно постыдным и преступным» участие в рекламе финансовых пирамид медийных лиц, блогеров и вайнеров.

Между тем на брифинге в СЦК начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов сообщил, что финпирамиды ТОО «Astex.kz», ТОО «ACD technology» и ТОО «Mudarabah Capital», позиционировавшие себя «как успешные организации в области доходных инвестиций», привлекали для рекламы своей деятельности блогеров. Гражданам, которые заключали договоры с этими компаниями, обещали, что их деньги будут направлены «для участия в тендерах и госзакупках», вкладчики же получат за это дивиденды до 20% ежемесячно. Расследованием установлено, что фактически ни ТОО «Astex.kz», ниТОО «ACD technology» не принимали участие в тендерах и госзакупках, а дивиденды выплачивались инвесторам за счет взносов новых вкладчиков.

В ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество в Алматы, столице и Алматинской области, которое зарегистрировано на подозреваемых и их родственников – это 4 земельных участка, 10 квартир, 5 частных домов, 2 автомобиля и магазин, а также наложен арест на расчетные счета компаний. Судьбу арестованного имущества решит суд.

«В настоящее время по уголовному делу признаны подозреваемыми 14 лиц. По блогерам – все они признаны подозреваемыми, трое. В отношении двоих избрана мера пресечения в виде залога, один объявлен в международный розыск, с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей. В ближайшее дело уголовное дело планируется завершить и передать на ознакомление, затем оно будет передано в суд», - рассказал Адилов.

Вечером 11 апреля в столице у здания МВД собрались протестующие, ставшие жертвами финпирамиды. Одна из них совершила самоподжог и была госпитализирована в больницу в отделение реанимации с ожоговым шоком. Состояние ее здоровья расценивается как тяжелое. Полицейский также получил ожог руки. По данному факту начато досудебное расследование по статье 105 УК РК (доведение до самоубийства).

Как сообщало агентство КазТАГ, семья пострадавшей вложила в финансовую пирамиду Mudarabah Capital около 20 млн тенге. Женщина опубликовала в социальной сети пост, в котором попросила винить в ее смерти заместителя начальника департамента полиции Алматы Рустама Абдрахманова.

Mudarabah Capital – финансовая пирамида, фигурантами по делу которой проходят известные казахстанские вайнеры Мейржан Туребаев, Меийрхан Шерниязов и Азимжан Саидбаев. По версии следствия, они не только рекламировали финансовую пирамиду, но и регулярно получали доход как ее совладельцы. Саидбаев объявлен в розыск полицией Алматы, Туребаев и Шерниязов были отпущены под залог.