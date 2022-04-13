Его подозревают в распространении заведомо ложной информации и об оскорблении представителей власти
Суд вновь оставил Жанболата Мамая под арестом
скриншот из прямого эфира со страницы Жанболата Мамая в Facebook

В среду алматинский городской суд вновь не удовлетворил жалобу защитников Жанболата Мамая и оставил его под арестом. Об этом сообщила в прямом эфире на странице Мамая супруга политика Инга Иманбай.

«Сейчас адвокаты сообщили, что суд снова вынес решение оставить Жанболата под стражей», – сообщила Инга Иманбай, назвав это решение несправедливым.

Тем временем более десятка сторонников Мамая собрались у здания городского суда с требованием освободить политика.

В конце февраля Мамай был арестован на 15 суток за организацию акции в память о жертвах январских событий. Однако после адмареста он не вышел на свободу, 14 марта следственный суд арестовал его на два месяца как подозреваемого по двум статьям Уголовного кодекса – о распространении заведомо ложной информации и об оскорблении представителей власти.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Казахстана снять обвинения с Мамая. В HRW считают, что обвинения против политика основаны на законах, которые казахстанские власти часто используют, чтобы заставить замолчать своих критиков.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

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