Назначен заместитель секретаря Совбеза Казахстана

Им стал Канат Сейдгапбаров
Распоряжением главы государства Канат Сейдгапбаров назначен заместителем секретаря Совета безопасности Республики Казахстан, сообщает Акорда.
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