Им стал Канат Сейдгапбаров
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Назначен заместитель секретаря Совбеза Казахстана
Фото Жанары Каримовой

Распоряжением главы государства Канат Сейдгапбаров назначен заместителем секретаря Совета безопасности Республики Казахстан, сообщает Акорда.

Он освобожден от должности заведующего отделом правоохранительной системы Совбеза, которую он занимал с апреля 2019 года. До этого был заместителем заведующего отделом правоохранительной системы администрации президента. Ранее работал в генеральной прокуратуре.

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