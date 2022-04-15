Ранее он работал в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности
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Дархан Ахмедиев назначен заместителем министра обороны
фото с сайта министерства обороны

Распоряжением главы государства Дархан Ахмедиев назначен заместителем министра обороны Казахстана, сообщается на сайте Акорды.

Дархан Ахмедиев – выпускник Карагандинского государственного технического университета, обладатель стипендии «Болашақ» (King's London college). В разные годы работал аналитиком в АО «Национальные информационные технологии», экспертом в МЧС и комитете по чрезвычайным ситуациям МВД, главным экспертом Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, в структуре министерства оборонной и аэрокосмической промышленности, министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. С 2020 года являлся директором департамента развития ІТ министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, после внутренней реорганизации ведомства, с 20 ноября 2020 года, возглавлял департамент развития информационных и информационно-коммуникационных технологий министерства.

Также распоряжением президента начальником Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы назначен Лут Альчекенов.

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