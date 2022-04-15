Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил реформировать национальный холдинг «Зерде», считая его неэффективным на сегодняшний день, сообщает сайт Акорды.

Президент принял председателя Счетного комитета Наталью Годунову. Она доложила об основных итогах работы высшего органа аудита за I квартал 2022 года, а также о ходе исполнения поручений, озвученных в послании «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации». По словам Годуновой, за отчетный период проведено 3 аудиторских мероприятия на 14 объектах с охватом более 345 млрд тенге бюджетных средств, выявлены нарушения на сумму 30 млрд тенге. Также был проведен промежуточный аудит государственной программы «Цифровой Казахстан».

«Глава государства дал поручение по реформированию национального инфокоммуникационного холдинга “Зерде”, который на сегодняшний день не является достаточно эффективным», - сообщила пресс-служба президента.

Токаев также заслушал предложения Годуновой по преобразованию Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату.