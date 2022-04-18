Арестован глава оператора платных парковок в Алматы

Директор ТОО «Алматы СпецТехПаркинг Сервис» Марат Принбеков арестован на два месяца, сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу алматинского городского суда.

«Постановлением следственного суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено. В отношении подозреваемого судом санкционирована ранее избранная мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 15 июня», - сообщили в пресс-службе.

Марат Принбеков возглавляет ТОО «Алматы СпецТехПаркинг Сервис» с 2016 года. Компания является оператором платных парковок в городе и обслуживает штрафстоянки.

Напомним, ранее был арестован директор ТОО «AlanParking» Мухтар Базарбаев. Компания администрирует платные парковки.

14 апреля агентство по финансовому мониторингу сообщило, что территориальным департаментом АФМ по г.Алматы начато досудебное расследование в отношении ответственных лиц проекта «Парковки Алматы» (A-Parking), которые подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупном размере».