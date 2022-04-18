В Жанаозене бастуют около сотни рабочих «Узеньпромгеофизика»

Они требуют повышения зарплат на 100%
15 апреля порядка 100 рабочих нефтесервисной компании АО «Узеньпромгеофизика» обьявили забастовку в Жанаозене. Рабочие требуют повышения зарплат на 100% и улучшения условий труда, сообщает радио Азаттык.
Еще по теме:
- «Жанаозен не похож на нефтяной город»
- Мангистауская область вышла на второе место по уровню прироста населения среди регионов Казахстана
- Рабочие еще нескольких компаний в Мангистауской области потребовали их национализации и повышения зарплат
- Протестующие в Жанаозене призывают НК КазМунайГаз отменить мораторий на прием новых работников
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые