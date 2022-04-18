Они требуют повышения зарплат на 100%
В Жанаозене бастуют около сотни рабочих «Узеньпромгеофизика»
ФОТО LADA.KZ

15 апреля порядка 100 рабочих нефтесервисной компании АО «Узеньпромгеофизика» обьявили забастовку в Жанаозене. Рабочие требуют повышения зарплат на 100% и улучшения условий труда, сообщает радио Азаттык.

Рабочие сообщают, что бастуют уже 3 дня.

«Я инженер 8 разряда. Моя зарплата - 250 тысяч тенге. Есть те, кто получают 120 тысяч. На такие деньги сейчас трудно прожить. В прошлом году мы также протестовали, после чего нам подняли зарплаты на 30%. Но эти зарплаты нам платили 2 месяца, на 3 месяце прекратили. Мы предупредили руководство, у нас начала работать комиссия, позвали, чтобы прийти к соглашению. Работодатель согласился только на 20% повышения зарплат. Мы на это не согласны. Теперь требуем 100% повышения», - говорит один из бастующих работников Ерик Садыров.

Рабочие также сообщили, что они предупреждали местный акимат. Также они записали видеообращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву.

«Требуем повышения зарплат до 100%, выдачи соцпакета, повышения 13 зарплаты в 2 раза и ежегодной индексации не менее 10%», - обратились рабочие.

АО «Узеньпромгеофизика» была зарегистрирована в 1994 году и насчитывает до 250 сотрудников. Компания занимается геологической разведкой и изысканиями.

Алмас Кайсар
Алмас Кайсар

Журналист Vласти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Агентство S&P заявило, что Россия объявила дефолт по внешнему долгу
Новости
В этом году военные парады на 7 и 9 мая в Казахстане проводить не будут
Новости
Вкладчики восьми ликвидируемых банков могут получить гарантийное возмещение до 1 мая – КФГД
Новости
В МВД отмечают рост заявлений от россиян на получение вида на жительство в Казахстане
Новости
В состав Улытауской области войдут три города и два района
Новости
Срок завершения сделок со «Сбербанком» продлен еще на три месяца