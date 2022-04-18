В Жанаозене бастуют около сотни рабочих «Узеньпромгеофизика»

Рабочие сообщают, что бастуют уже 3 дня.

«Я инженер 8 разряда. Моя зарплата - 250 тысяч тенге. Есть те, кто получают 120 тысяч. На такие деньги сейчас трудно прожить. В прошлом году мы также протестовали, после чего нам подняли зарплаты на 30%. Но эти зарплаты нам платили 2 месяца, на 3 месяце прекратили. Мы предупредили руководство, у нас начала работать комиссия, позвали, чтобы прийти к соглашению. Работодатель согласился только на 20% повышения зарплат. Мы на это не согласны. Теперь требуем 100% повышения», - говорит один из бастующих работников Ерик Садыров.

Рабочие также сообщили, что они предупреждали местный акимат. Также они записали видеообращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву.

«Требуем повышения зарплат до 100%, выдачи соцпакета, повышения 13 зарплаты в 2 раза и ежегодной индексации не менее 10%», - обратились рабочие.

АО «​Узеньпромгеофизика» была зарегистрирована в 1994 году и насчитывает до 250 сотрудников. Компания занимается геологической разведкой и изысканиями.