Казахстан возобновляет железнодорожное сообщение с Россией

Казахстан с 20 апреля возобновляет железнодорожное сообщение с Россией, которое было приостановлено с марта 2020 года, сообщается на сайте «Казахстан темир жолы».

«На основании двусторонней договоренности между железнодорожными администрациями Казахстана и России, с 20 апреля назначается международный пассажирский поезд №625/626 сообщением “Атырау – Астрахань”. Периодичность курсирования через день: из Атырау состав отправляется с 20 апреля по четным датам, а из Астрахани в Атырау – с 21 апреля по нечетным», - говорится в сообщении КТЖ.

Для въезда казахстанцев и иностранцев в страну по-прежнему обязательно наличие отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, с даты выдачи которого должно пройти не более 72 часов. Или же необходимо предоставить паспорт о прохождении полного курса вакцинации или ревакцинации против коронавирусной инфекции (срок не более 6 месяцев после получения последней дозы).

«Пассажиры не будут допущены к посадке в вагон, если у них отсутствуют результаты ПЦР-теста или нет паспорта вакцинации от COVID-19», - отметили в КТЖ.

Также АО «Пассажирские перевозки» рекомендует соблюдать масочный режим в местах массового скопления.

Между тем на сайте РЖД сообщается, что в июне будет возобновлено курсирование еще пяти поездов: № 7/8 Алматы – Саратов; № 84/83 Караганда – Самара; № 301/302 Алматы – Новосибирск; № 145/146 Караганда – Омск; № 113/114 Алматы – Казань.

Продажа билетов будет открыта в ближайшее время.

«Для въезда на территорию Российской Федерации из Казахстана всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, кроме граждан государств-членов Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия), необходимо иметь отрицательный результат лабораторного исследования на наличие COVID-19, выполненного методом ПЦР не ранее чем за 2 календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации (оригинал на бумажном носителе или цифровая версия в мобильном приложении “Путешествую без COVID-19”)», - напомнили в РЖД.