Проект концепции развития МСБ до 2030 года одобрило правительство

Кабинет министров Казахстана одобрил проект концепции развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года. Как отметил во вторник в ходе заседания правительства первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков, новые подходы будут построены по принципу пирамиды, а для достижения доли МСП в ВВП до 40% к запланированному сроку планируется вновь сократить регуляторные барьеры, количество разрешительных документов и автоматизировать отчетность бизнеса.

«В документе сформированы подходы развития МСП, направленные на оказание приоритетной поддержки МСП, обладающим потенциалом для роста. Реализация выработанных подходов будет осуществляться посредством соблюдения принципов поддержки и поощрения предпринимательских инициатив, поощрения фискальной добропорядочности, способствования выхода из тени, содействие росту конкурентоспособности МСП», - сказал Жаксылыков.

Он отметил, что подходы развития МСП будут построены по принципу пирамиды и направлены на решение проблем малого и среднего предпринимательства в стране. В частности, планируется создать институциональную среду, обеспечивающую предпринимательскую активность, развивать регулирование предпринимательской деятельности, влияющей на бизнес-климат и бизнес-среду, а также обеспечить эффективность структуры мер государственной поддержки.

«Для достижения поставленных целей и задач концепцией планируется отмена законодательных и регуляторных актов, создающих несправедливые привилегии отдельным участникам рынка, сокращение регуляторных барьеров для МСП, предпочтение коллективным выгодам перед индивидуальными с целью повышения эффективности использования ограниченных бюджетных ресурсов, стимулирование создания избыточного предложения качественной промышленной, инновационной и креативной инфраструктуры для начинающего и действующего бизнеса, автоматизация и цифровизация отчетности бизнеса, сокращение разрешительных документов», - перечислил первый вице-министр.

Кроме того, Миннацэкномики предлагает пересмотреть систему предоставления мер комплексной поддержки посредством переориентирования на поддержку эффективных и конкурентоспособных предпринимателей. В результате, по планам правительства, реализация концепции позволит к 2030 году довести долю малого и среднего предпринимательства в ВВП Казахстана до 40%, долю среднего предпринимательства – до 20%, а количество занятых в этом секторе – до 5 млн человек.