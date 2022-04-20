«Алматинские тепловые сети» через суд обязали вернуть потребителям 49,4 млн тенге

По итогам прошлого отопительного сезона 2020-2021 годов алматинским департаментом комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики по произведен перерасчет стоимости теплоснабжения с учетом фактической температуры наружного воздуха в размере 49,4 млн тенге, сообщается на сайте комитета.

При этом в ведомстве отметили, что ТОО «Алматинские тепловые сети» не согласилось с решением ДКРЕМ о необходимости произведения перерасчета в полном объеме, а наоборот заявило о том, что нужно доначислить потребителям порядка 5 млн тенге.

«ДКРЕМ обратился с иском в специализированный межрайонный экономический суд города Алматы о понуждении ТОО “Алматинские тепловые сети” исполнить свою обязанность, согласно законодательству в сфере естественных монополий. Решением суда от 26 января 2022 года иск ДКРЕМ удовлетворен в полном объеме. При этом ТОО “Алматинские тепловые сети” подана апелляция на данное решение суда. Однако Алматинский городской суд своим решением от 12 апреля 2022 года оставил апелляцию без рассмотрения», - сообщили в комитете.

Таким образом, ТОО «Алматинские тепловые сети» за несоблюдение температурного режима в осенне-зимний период необходимо исполнить решение ДКРЕМ по г.Алматы о перерасчете потребителям стоимости теплоснабжения с учетом фактической температуры наружного воздуха на 49,4 млн тенге путем снижения тарифа при оплате за тепло.

ДКРЕМ направил письмо в адрес организации о необходимости произвести перерасчет до конца апреля с отражением в квитанциях потребителей в мае.