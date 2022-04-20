Казахстан может вернуться к плану добычи нефти в 87,5 млн тонн в этом году – Акчулаков

В случае быстрого ремонта на Каспийском трубопроводном консорциуме, Казахстан может вернуться к первоначальным планам по добыче нефти на уровне 87,5 млн тонн. Об этом в среду в ходе пленарного заседания мажилиса сообщил министр энергетики Болат Акчулаков.

«По поводу выполнения плана, действительно, угрозы остановок на КТК и ожидания, что, возможно, там могло затянуться, поэтому план (по добыче нефти на 2022 год – В.) был пересмотрен с 87,5 до почти 86 млн тонн, то есть около 2 млн тонн. Этот план мы выполним», - сказал Акчулаков.

При этом, отметил глава Минэнерго, Казахстан сегодня максимально использует свои альтернативные маршруты.

«Если ситуация на нефтепроводе КТК разрешится быстрейшим образом, возможно, мы даже приблизимся к первоначальным планам – 87,5 (млн тонн – В.). У нас ожидания такие», - заключил министр.