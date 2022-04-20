Ремонт на КТК может завершиться до конца недели – Акчулаков

Один из причалов на Каспийском трубопроводном консорциуме может заработать уже сегодня, но до конца недели казахстанская нефть должна пойти через КТК в полном объеме, ожидают в министерстве энергетики Казахстана. Об этом журналистам в кулуарах мажилиса в среду сказал глава ведомства Болат Акчулаков.

«На сегодняшний день ситуация такая: ремонтные работы в принципе закончены. Они проходили с перерывами из-за погодных условий. Замена труб завершена, вчера завершилась опрессовка, заполнение водой для определения каких-то проблемных участков на случай, чтобы избежать разливов. Сегодня ожидали, что воду сольем, танкер подгоним, и он начнет работать», - сказал Акчулаков.

Ожидается, что сегодня полностью начнет работать ВПУ-3, плюс ранее работал ВПУ-1. Таким образом, нефтепровод восстановит 100% экспортной мощности.

«К концу этой недели он полностью, стопроцентно, должен войти в строй. Это два ВПУ, третий ВПУ будет находиться в ремонте. Но он и был в резерве», - озвучил ожидания министр.

В целом в Минэнерго Казахстана ожидают, что КТК заработает в полную мощность и загрузка начнется сегодня, но «если будут сильные волны и штормить», то «корабль может не подойти к причалу».

«Но это уже такие особенности, которые мы не можем контролировать», - заключил министр.