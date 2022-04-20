Еще несколько компаний, которые могут быть связаны с Сатыбалды, переданы государству

Правительство Казахстана получило в дар несколько компаний в сфере железнодорожных перевозок, горнорудной промышленности и телекоммуникаций, они могут быть связаны с племянником бывшего президента Кайратом Сатыбалды через офшоры и номинальных владельцев.

Как сообщается на сайте главы кабмина, правительством принято постановление о некоторых вопросах республиканской собственности.

«Принять предложение ТОО “Темір Триумф” о передаче в республиканскую собственность 100% пакета акций акционерного общества “Центр транспортного сервиса» по договору дарения”», - говорится в тексте постановления.

Как отметили в правительстве, АО «Центр транспортного сервиса» является балансодержателем свыше 400 железнодорожных подъездных путей в Казахстане.

Также по договору дарения ТОО «Integrity Solutions» передаются в республиканскую собственность 50% доли участия в уставном капитале ТОО «Soft Art», осуществляющую деятельность в инфокоммуникационной сфере. Кроме того, частной компанией Bridge capital investments limited передаются государству 100% долей участия в уставных капиталах ТОО «Акмолит», ТОО «Мархит», ТОО «Топаз-НС», которые работают в сферах горнорудной и обрабатывающей промышленности.

«Акции АО “ЦТС” и доли участия в уставных капиталах указанных товариществ передаются в оплату размещаемых акций акционерного общества “Фонд национального благосостояния Самрук-Қазына”», - отмечается в документе.

Сатыбалды не является прямым владельцем компаний. Так, в ТОО «Темір Триумф» совладельцем является офшор, который может принадлежать племяннику Назарбаева. Bridge capital investments limited – компания, зарегистрированная в ОАЭ, где у Сатыбалды живет семья и где он ведет бизнес.

12 апреля племянник Назарбаева передал государству 28,8% акций «Казахтелекома». В постановлении правительства говорилось, что частная компания Skyline Investment Company S.A. передает в республиканскую собственность по договору дарения 2 671 481 простую акцию АО «Казахтелеком», что составляет 24,95% уставного капитала общества. Вместе с тем ТОО «Alatau Capital Investment» передает в республиканскую собственность 3,85% уставного капитала (413 312 простых акций) компании.

Почти четверть акций компании перешла в собственность люксембургской компании Skyline Investment Company S.A. в 2018 году. Этот пакет был передан ей предыдущим держателем Александром Клебановым. Сделка была одобрена правительством, когда его возглавлял Бакытжан Сагинтаев. Условия сделки публично не разглашались.

13 марта 2022 года Кайрат Сатыбалды был задержан антикоррупционной службой Казахстана по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере. На следующий день в столичном офисе «Казахтелекома» начались обыски. 15 марта суд санкционировал арест Сатыбалды на 2 месяца.