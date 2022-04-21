Подозреваемого по делу о взрывах в Жамбылской области экс-командующего войсками РК «Юг» освободили из ИВС

Подозреваемый по делу о взрывах в воинской части в Жамбылской области генерал-майор Кайдар Каракулов освобожден из следственного изолятора. Информацию подтвердили в военно-следственном управлении следственного департамента МВД, сообщает «Казинформ» .

«Каракулов освобожден из ИВС помощником генерального прокурора в связи с отсутствием необходимости избрания меры пресечения в виде содержания под стражей», - сообщили в ведомстве.

При этом досудебное расследование продолжается.

Напомним, в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области 26 августа прошлого года произошло возгорание на одном из складов боеприпасов, затем последовала серия взрывов. В результате ЧП погибли 17 человек, в их числе 10 сотрудников органов гражданской защиты, 6 военнослужащих Минобороны и военный прокурор. Тело еще одного человека – сотрудника министерства обороны, как сообщал глава МЧС, – до сих пор не найдено.

19 апреля этого года по согласованию с прокуратурой подозреваемым по статье 453 УК РК (халатность) признан подозреваемым и водворен в ИВС бывший командующий регионального командования «Юг» Кайдар Каракулов. Ранее, 15 марта, распоряжением главы государства он был освобожден от занимаемой должности.