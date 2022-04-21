Участковых наделят правом вносить защитные предписания без заявления жертв бытового насилия – МВД

В поправках в законодательство по профилактике бытового насилия будут смещены акценты государственной политики с репрессивной направленности в сторону социально-экономических проблем семьи. Уклон планируется сделать на комплексной реабилитационной и психо-коррекционной работе не только с жертвами насилия, но и с правонарушителями. При этом в новом законопроекте, который находится в парламенте, министерство внутренних дел предложило наделить участковых правом вносить защитное предписание без заявления потерпевших, а также расширить перечень ограничений для агрессора. Об этом в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций рассказал заместитель председателя комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк.

«Министерством внутренних дел внесены (в законопроект – В.) следующие предложения: необходимо дать право участковым инспекторам полиции выносить защитное предписание даже без заявления потерпевших. Как показывает практика, на жертву бытового насилия оказывается психологическое давление со стороны семейного тирана, впоследствии из-за страха за свою жизнь и членов семьи потерпевшая отказывается от заявления и дальнейшего разбирательства. Данная норма будет способствовать усилению профилактики правонарушений, позволит установить контроль за поведением семейного дебошира», - отметил Милюк.

Кроме того, планируется расширить перечень ограничений защитного предписания. В частности, помимо запретов совершать бытовое насилие и вступать в контакт с потерпевшими, дополнительно вводятся такие новые ограничения для правонарушителей, как приобретать, хранить, носить и использовать огнестрельное и другие виды оружия, употреблять алкоголь, наркотики и психотропные вещества.

«Данная поправка позволит усилить эффективность действия защитного предписания и обеспечит дополнительные меры предупреждения насилия в быту», - считают в МВД.

Наряду с другими государственными органами, органы внутренних дел предлагается наделить полномочиями реализации государственной политики в сфере профилактики бытового насилия, уведомлять местные исполнительные органы о фактах насилия и обеспечивать взаимодействие с субъектами профилактики в сфере семейно-бытовых отношений, проводить с населением информационно-правовую и разъяснительную работу по профилактике бытового насилия.

«Эти и другие меры, прорабатываемые нами при активном участии институтов гражданского общества, заинтересованных государственных органов, должны, на наш взгляд, способствовать значительному улучшению ситуации в сфере защиты прав женщин и детей», - уверен Милюк.