Boeing окажет Казахстану техпомощь для ускоренного прохождения международной оценки безопасности полетов

Председатель комитета гражданской авиации МИИР РК Талгат Ластаев провел встречу с вице-президентом компании Boeing Монте Фрейзер. Как сообщает пресс-служба КГА, на встрече обсуждались вопросы поставки самолетов, открытие прямого авиасообщения между РК и США и возможности размещения тренажерных и технических центров компании в Казахстане.

«Стороны обсудили вопросы ожидаемой поставки воздушных судов Боинг 737 MAX и 787 Dreamliner авиакомпаниям Air Astana и SCAT. Затем Ластаев и Фрейзер обговорили вопросы касательно открытия прямого авиасообщения между РК и США, а также возможности размещения тренажерных и технических центров компании Boeing в Казахстане», - говорится в сообщении.

Ластаев и Фрейзер договорились о предоставлении компанией Boeing безвозмездной технической помощи Авиационной администрации Казахстана для ускоренного прохождения Международной оценки безопасности полетов (IASA) Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и получения статуса CAT1 для запуска прямого рейса между РК и США.

«Исходя из мировой практики, в среднем стоимость такой технической помощи у специальных консалтинговых компаний составляет порядка $2-2,5 млн. В рамках достигнутых договоренностей уже в третьей декаде мая специалисты Boeing посетят Нур-Султан», - сообщили в комитете гражданской авиации.

Кроме того, в Казахстане запустят специальную обучающую программу компании Boeing для молодых специалистов в области гражданской авиации.