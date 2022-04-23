На этой неделе на проблему обратил внимание Токаев
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Вице-министр индустрии уволен из-за неисполнения поручений по ремонту дорог
Фото с сайта премьер-министра Казахстана

Правительство Казахстана сообщило об увольнении вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Берика Камалиева после того, как президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на нерешенность проблемы дорог.

«За несвоевременное исполнение поручений главы государства по ремонту автодорог в Западно-Казахстанской области постановлением правительства от занимаемой должности освобожден вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев», - говорится в сообщении на сайте премьер-министра.

На этой неделе после критики президента Токаева в Западный Казахстан слетал премьер-министр страны, который пообещал выделить больше денег на ремонт дорог.

61-летний Берик Камалиев работал вице-министром индустрии с 2016 года, в 2011-2012 годах он возглавлял министерство транспорта и коммуникаций, а в 2014-2015 годах был предправления нацкомпании КазАвтоЖол.

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