В Мангистауской области зафиксирована массовая гибель
тюленей – на побережье Каспийского моря в районе водозаборной дамбы месторождения
Каражанбас обнаружено около 50 туш, сообщает «Казинформ». По данным комитета
рыбного хозяйства Минэкологии, причины случившегося устанавливаются.
Сообщается, что на место оперативно выехали государственные инспекторы управления рыбной инспекции по Мангистауской области Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства. О данном факте также были оповещены правоохранительные и природоохранные структуры области, органы прокуратуры, ветеринарии, местного исполнительного органа, экологии и чрезвычайных ситуаций, работники лаборатории Института микробиологии и вирусологии комитета науки МОН, Западно-Казахстанского учреждения «Институт гидробиологии и экологии». По состоянию на 23:00 26 апреля обнаружено 22 туши мертвых тюленей, которые находятся в разных местах, удаленных друг от друга.
«Инспекторами управления рыбной инспекции по Мангистауской области, совместно с егерской службой субъектов рыбного хозяйства, обследуется береговая зона и другие участки Каспийского моря с целью выявления других фактов выброса и обнаружения мертвых животных. Для проведения лабораторных исследований сотрудниками инспекции оперативно отобраны пробы воды и грунта с места гибели тюленей, а также сами тушки тюленей для передачи сотрудникам департамента экологии и ветеринарной службы, которыми 27 апреля планируется выезд на место гибели животных», - сообщили в комитете рыбного хозяйства.
Мониторинг побережья продолжается, информация будет обновляться по мере поступления, добавили в пресс-службе комитета.