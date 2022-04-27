В Мангистауской области зафиксирована массовая гибель тюленей – на побережье Каспийского моря в районе водозаборной дамбы месторождения Каражанбас обнаружено около 50 туш, сообщает «Казинформ» . По данным комитета рыбного хозяйства Минэкологии, причины случившегося устанавливаются.

Сообщается, что на место оперативно выехали государственные инспекторы управления рыбной инспекции по Мангистауской области Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства. О данном факте также были оповещены правоохранительные и природоохранные структуры области, органы прокуратуры, ветеринарии, местного исполнительного органа, экологии и чрезвычайных ситуаций, работники лаборатории Института микробиологии и вирусологии комитета науки МОН, Западно-Казахстанского учреждения «Институт гидробиологии и экологии». По состоянию на 23:00 26 апреля обнаружено 22 туши мертвых тюленей, которые находятся в разных местах, удаленных друг от друга.

«Инспекторами управления рыбной инспекции по Мангистауской области, совместно с егерской службой субъектов рыбного хозяйства, обследуется береговая зона и другие участки Каспийского моря с целью выявления других фактов выброса и обнаружения мертвых животных. Для проведения лабораторных исследований сотрудниками инспекции оперативно отобраны пробы воды и грунта с места гибели тюленей, а также сами тушки тюленей для передачи сотрудникам департамента экологии и ветеринарной службы, которыми 27 апреля планируется выезд на место гибели животных», - сообщили в комитете рыбного хозяйства.

Мониторинг побережья продолжается, информация будет обновляться по мере поступления, добавили в пресс-службе комитета.