Ингу Иманбай вызвали на допрос в прокуратуру
Активисты Демпартии заявили о давлении на них перед анонсированным митингом
Фото Назерке Курмангазиновой

В среду на пресс-конференции в Казахстанском международном бюро по правам человека активистка незарегистрированной Демократической партии, журналист Инга Иманбай заявила о давлении на соратников. В последние дни несколько активистов Демпартии подверглись преследованиям со стороны неизвестных людей, а некоторые получили повестку в суд по административному делу.

«Причиной позднего начала пресс-конференции стало то, что неизвестные устроили ДТП, чтобы остановить машину одного из участников Демпартии Нурбола Канатбекова, в которой вместе с ним ехал отец Жанболата Мамая. Это ужасная ситуация, которой нет никаких объяснений. Все наши сторонники сегодня сюда добрались разными путями, потому что возле дома у каждого активиста стоят по две машины и следят за ними. (…) Сегодня один из активистов Демпартии, Мейрхан Жолаев, был арестован на 15 суток по административному делу», - заявила на пресс-конференции Инга Иманбай.

Также Иманбай рассказала, что ее вызвали на допрос в прокуратуру в качестве свидетеля по уголовному делу.

«Меня вызвали в прокуратуру Алматы. Если я не поеду туда, меня с силой увезут, сказали мне. Когда адвокаты спросили причину, они ответили, что провели экспертизу на мой голос по прямым эфирам и видео от 4 января и будут расследовать дело. Арестовали Жанболата, теперь собираются меня арестовать за январские события?» - сказала она.

Активисты считают, что все это делается для того, чтобы 7 мая не состоялся митинг, анонсированный Демпартией. На митинге они собираются потребовать открытого и справедливого расследования январских событий, освобождения невиновных людей, задержанных в январе, освобождения политзаключенных и Жанболата Мамая. Также активисты собираются подать на регистрацию Демократической партии сразу же, как только законодательно утвердят новые требования к регистрации партий. Они уже собрали более тысячи подписей.

В конце февраля лидер незарегистрированной Демократической партии Жанболат Мамай был арестован на 15 суток за организацию акции в память о жертвах январских событий. Однако после адмареста он не вышел на свободу, 14 марта следственный суд арестовал его на два месяца как подозреваемого по двум статьям Уголовного кодекса – о распространении заведомо ложной информации и об оскорблении представителей власти. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Казахстана снять обвинения с Мамая. В HRW считают, что обвинения против политика основаны на законах, которые казахстанские власти часто используют, чтобы заставить замолчать своих критиков.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

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