15 случаев коронавирусной инфекции выявлено в Казахстане за сутки

По данным МВК, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 15 новых случаев коронавирусной инфекции, летальных случаев не зафиксировано.

В Алматы – 7 новых случаев, в столице – 4, в Алматинской области – 1, в Карагандинской области – 1, в Мангистауской области – 1, в Северо-Казахстанской области – 1 случай.

Всего в стране подтверждено 1 305 504 случая КВИ.

За сутки также зарегистрировано 15 случаев пневмонии, сообщает Минздрав, летальных исходов не зафиксировано. Всего за время пандемии пневмония диагностирована у 88 927 человек.

На 28 апреля лечение от КВИ продолжают получать 1 654 человек (800 КВИ+ и 854 КВИ-), из них в стационарах находятся 90 пациент, на амбулаторном уровне лечатся 1 564 человека. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 12 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.