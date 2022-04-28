В этом году также планируется строительство амбулатории в микрорайоне Саялы
В Алатауском районе Алматы построят многопрофильную больницу
Фото Жанары Каримовой

В Алатауском районе Алматы построят многопрофильную больницу, которая будет включать в себя роддом, диагностический и реабилитационный центры, рассказал на встрече с жителями района аким города Ерболат Досаев. Строительство начнется в следующем году.

«В связи с ожидаемым ростом населения Алатауского и Наурызбайского районов до конца текущего года мы определимся с местом застройки и выкупа земли, в 2023 году разработаем ПСД и в 2024-2025 годы начнем строительство многопрофильной больницы, которая будет включать в себя роддомом, диагностический и реабилитационный центры в Алатауском районе», - сказал Досаев.

В этом году планируется строительство семейно-врачебной амбулатории в микрорайоне Саялы, в следующем разработают ПСД и начнут строительство Центра ПМСП для обслуживания 19 тыс. жителей микрорайона Алгабас и частично микрорайона Теректы.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Журналистка Власти

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