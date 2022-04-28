Задолженность по зарплатам в Казахстане с начала года составила 1,6 млрд тенге

С начала года государственные инспекторы труда выявили задолженность по заработным платам на 306 предприятиях в размере 1,6 млрд тенге. Как сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель председателя комитета труда, социальной защиты и миграции министерства труда и социальной защиты населения РК – главный государственный инспектор труда Толеген Оспанкулов, большая часть долгов уже погашена.

«Государственными инспекторами труда с начала года на 306 предприятиях выявлена задолженность по заработной плате в сумме 1,6 млрд тенге. В результате принятых мер долг по заработной плате погашен в сумме 1,3 млрд тенге и защищены права более 4 тыс. работников», - сообщил Оспанкулов.

Он также отметил, что в рамках социального диалога проведена работа по повышению заработных плат свыше 1 млн работников на 1,5 тыс. предприятиях в среднем от 5 до 50%. Кроме того, совместно с органами прокуратуры проводится проверка 64 предприятий, привлекающих иностранную рабочую силу, на предмет соблюдения работодателями норм трудового и миграционного законодательства. Итоги проверки планируется представить в надзорный орган в конце мая.