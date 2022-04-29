По Конституции в стране должное место занимает и русский язык, напомнил президент
Укреплять статус казахского языка без дискриминации других языков считает необходимым Токаев
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Власть

Казахстан должен принимать меры по укреплению государственного языка, но не в ущерб и без дискриминации других языков и граждан. Об этом президент Касым-Жомарт Токаев заявил в пятницу в ходе ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана.

«Говоря о языках, мы должны понимать, что в силу своей истории, этнической специфики Казахстан является многоязычным государством, и это наш плюс, наш актив. В то же время государственным языком является казахский, и мы это тоже должны помнить и принимать меры по укреплению статуса казахского языка», - сказал Токаев.

При этом он подчеркнул, что делать это необходимо «не в ущерб и тем более не с целью дискриминации каких-либо других языков и тех людей, и тех граждан, которые говорят на других языках».

«Я сам работал в Организации Объединенных Наций, я знаю, насколько важно поддерживать национальное единство в соответствующих государствах, особенно в многоэтнических государствах, в многонациональных государствах. Я с большим уважением отношусь к тем нашим гражданам, которые блестяще владеют государственным языком. Я считаю, что этих граждан (…) нужно всячески поддерживать разными способами. Никакой дискриминации, подчеркиваю, в отношении языков, Конституция дает четкий ответ на этот вопрос: государственным языком нашей страны является казахский язык, но должное место в Конституции нашей страны в основном законе нашего государства занимает и русский язык. Поэтому давайте исходить из этого», - подчеркнул Токаев.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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