Укреплять статус казахского языка без дискриминации других языков считает необходимым Токаев

Казахстан должен принимать меры по укреплению государственного языка, но не в ущерб и без дискриминации других языков и граждан. Об этом президент Касым-Жомарт Токаев заявил в пятницу в ходе ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана.

«Говоря о языках, мы должны понимать, что в силу своей истории, этнической специфики Казахстан является многоязычным государством, и это наш плюс, наш актив. В то же время государственным языком является казахский, и мы это тоже должны помнить и принимать меры по укреплению статуса казахского языка», - сказал Токаев.

При этом он подчеркнул, что делать это необходимо «не в ущерб и тем более не с целью дискриминации каких-либо других языков и тех людей, и тех граждан, которые говорят на других языках».

«Я сам работал в Организации Объединенных Наций, я знаю, насколько важно поддерживать национальное единство в соответствующих государствах, особенно в многоэтнических государствах, в многонациональных государствах. Я с большим уважением отношусь к тем нашим гражданам, которые блестяще владеют государственным языком. Я считаю, что этих граждан (…) нужно всячески поддерживать разными способами. Никакой дискриминации, подчеркиваю, в отношении языков, Конституция дает четкий ответ на этот вопрос: государственным языком нашей страны является казахский язык, но должное место в Конституции нашей страны в основном законе нашего государства занимает и русский язык. Поэтому давайте исходить из этого», - подчеркнул Токаев.