Правительство завершило работу
Проект указа о создании трех новых областей внесли на рассмотрение Токаева
фото с сайта столичного акимата

Тамара Вааль, Власть

Правительство Казахстаа внесло на рассмотрение президента проект указа об образовании Абайской, Жетысуской и Улытауской областей, сообщается в пятницу на сайте премьер-министра.

«С учетом мнений и предложений определены границы реорганизуемых и вновь образуемых регионов. Постановлением правительства внесен на рассмотрение президента РК соответствующий проект указа», - говорится в сообщении.

Для создания Абайской, Жетысуской и Улытауской областей была создана правительственная комиссия. При подготовке проекта указа состоялся ряд публичных слушаний на уровне районных и областных маслихатов, также прошло заседание республиканской ономастической комиссии, которая поддержала предложение о присвоении новым областям наименований. Как заверили в правительстве, в сельских населенных округах были организованы сходы жителей с местными представительными органами, инициатива президента нашла поддержку среди населения, общественности, депутатов районных и областных уровней рассматриваемых регионов.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Российского телеведущего Тиграна Кеосаяна могут включить в список нежелательных для въезда в Казахстан лиц – МИД
Новости
Маслихат Алматы одобрил строительство третьей очереди метро
Новости
Статус Назарбаева в качестве основателя независимого Казахстана пропишут в Конституции
Новости
Задержан Кайрат Кудайберген
Новости
Народ будет собственником земли и природных ресурсов по Конституции – Токаев
Новости
Боранбаев передал в госсобственность доли в компаниях, контролирующих парковки в Алматы