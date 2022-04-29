Проект указа о создании трех новых областей внесли на рассмотрение Токаева

Правительство Казахстаа внесло на рассмотрение президента проект указа об образовании Абайской, Жетысуской и Улытауской областей, сообщается в пятницу на сайте премьер-министра.

«С учетом мнений и предложений определены границы реорганизуемых и вновь образуемых регионов. Постановлением правительства внесен на рассмотрение президента РК соответствующий проект указа», - говорится в сообщении.

Для создания Абайской, Жетысуской и Улытауской областей была создана правительственная комиссия. При подготовке проекта указа состоялся ряд публичных слушаний на уровне районных и областных маслихатов, также прошло заседание республиканской ономастической комиссии, которая поддержала предложение о присвоении новым областям наименований. Как заверили в правительстве, в сельских населенных округах были организованы сходы жителей с местными представительными органами, инициатива президента нашла поддержку среди населения, общественности, депутатов районных и областных уровней рассматриваемых регионов.