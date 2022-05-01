Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил граждан с Днем единства народа Казахстана. Он подчеркнул, что исторически сложившееся многообразие культур в Казахстане стало неотъемлемой частью идентичности жителей страны. А традиции дружбы и взаимопонимания, укорененные в сознании казахстанцев, составляют основы гармонии и мира в стране.

«От всей души поздравляю вас с Праздником единства народа Казахстана! Этот теплый майский праздник является ярким символом сплоченности нашей нации. Традиции дружбы и взаимопонимания глубоко укоренены в самосознании нашего народа, составляя основы гармонии, мира и согласия в стране. Исторически сложившееся на благодатной казахской земле многообразие культур стало неотъемлемой частью нашей идентичности. Объединенные общими идеалами и ценностями, мы уверенно преодолеваем все трудности и глобальные вызовы», − говорится в поздравительном обращении президента.

Сегодня, по мнению Токаева, идея Нового Казахстана − более справедливого государства, опирающаяся на созидательную энергию всех граждан, становится существенным фактором консолидации. Он надеется, что каждый казахстанец внесет свой вклад во всестороннее обновление страны.