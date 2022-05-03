Ранее было разрешено только тем, кто выезжает за рубеж
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Всем казахстанцам разрешили пройти повторный полный курс вакцинации от коронавируса
фото Данияра Мусирова

В постановление главного санитарного врача Казахстана внесены изменения, которые разрешают всем желающим пройти повторный полный курс вакцинации, а не только тем, кто выезжает за рубеж.

Так, пункт 17 алгоритма организации и проведения профилактических прививок против коронавирусной инфекции изложен в новой редакции: «Допускается проведение повторного полного курса вакцинации против КВИ, в том числе вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения. Проведение повторного полного курса вакцинации против КВИ допускается только после получения добровольного информированного согласия на проведение повторного курса профилактических прививок прививаемого лица или его законных представителей в письменном виде», - говорится в постановлении.

Ранее в этом пункте говорилось, что «лицам, выезжающим за рубеж при представлении подтверждающих документов, допускается проведение повторного полного курса вакцинации против КВИ вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения».

Вместе с тем интервал между последней прививкой против КВИ и повторным полным курсом вакцинации должен быть не менее 3 месяцев.

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