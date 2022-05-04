На западе пройдут дожди
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Похолодание ожидается на севере Казахстана
Фото Жанары Каримовой

5-7 мая на севере Казахстана ожидается волна похолодания, а на западе пройдут дожди, местами сильные, сообщает «Казгидромет».

«Если на южные области неустанно поступают теплые воздушные массы из районов Узбекистана, удерживая здесь комфортную температуру воздуха, то северные области ждет очередное холодное вторжение. Северо-западный антициклон, подпитываемый свежими северными потоками, вновь принесет понижение ночных температур до отрицательных», - говорится в прогнозе.

А в западных регионах, на фоне столкновения этих двух воздушных потоков, по данным синоптиков, ожидаются дожди, местами сильные, с грозами, градом и порывистым ветром.

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