Активистке и журналистке Инге Иманбай суд назначил административный штраф

В среду суд назначил Инге Иманбай, журналистке и активистке незарегистрированной Демократической партии, административный штраф в размере 30 МРП. Ранее днем она была доставлена в Алмалинское районное управление полиции. Об этом она сообщила в прямом эфире на странице основателя Демпартии Жанболата Мамая в Facebook.

Инга Иманбай сообщила, что была задержана утром перед учреждением СИ-18, куда приехала для того, чтобы узнать о состоянии своего супруга, Жанболата Мамая, находящегося под арестом. Там сотрудник полиции вручил ей повестку об административном правонарушении, после чего Иманбай была доставлена в Алмалинское районное управление полиции, несмотря на требование дождаться приезда адвоката.

«4 апреля, в день когда Жанболата (Мамая – В.) должны были выпустить по амнистии, мы собрались у департамента полиции, чтобы потребовать ответа: почему его незаконно оставили под арестом. Это посчитали незаконным митингом. Завели административное дело, по нему мне назначили штраф 30 МРП», – сказала в эфире Иманбай.

Она также заявила, что эти меры являются запугиванием перед анонсированным митингом Демпартии 7 мая.

На прошлой неделе Ингу Иманбай вызвали на допрос в прокуратуру в качестве свидетеля по уголовному делу. 27 апреля на пресс-конференции незарегистрированной Демократической партии она сообщила об усиленном давлении на активистов перед анонсированным митингом. В тот же день трое участников Демпартии были арестованы на 15 суток, еще двое получили административный штраф в 50 МРП.

На митинге активисты собирались потребовать открытого и справедливого расследования январских событий, освобождения невиновных людей, задержанных в январе, освобождения политзаключенных и лидера Демократической партии Жанболата Мамая, который находится под арестом с конца февраля: после адмареста на 15 суток за организацию акции в память о жертвах январских событий на свободу он не вышел, 14 марта следственный суд арестовал его на два месяца как подозреваемого по двум статьям Уголовного кодекса – о распространении заведомо ложной информации и об оскорблении представителей власти.