75 пациентов с коронавирусом остаются в больницах Казахстана

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 9 случаев коронавирусной инфекции. Новые случаи выявлены в столице – 5, в Алматы – 2, в Шымкенте и Карагандинской области – по одному.

Всего в стране подтверждено 1 305 566 случаев КВИ.

За сутки также зарегистрировано 18 случаев коронавирусной пневмонии, а всего – 89 006.

Летальных случаев не зафиксировано.

На 5 мая лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 1 543 человека (718 КВИ+ и 825 КВИ-), из них в стационарах остаются 75 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 1 468 человек. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 14 пациентов, на аппарате ИВЛ – 1 пациент. Крайне тяжелых пациентов снова нет.