Уголовное дело в отношении Биртанова и Абишева повторно поступило в суд

Уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова и его заместителя Олжаса Абишева повторно поступило в столичный суд.

«Уголовное дело в отношении Биртанова Е.А., Абишева О.А. принято к производству районного суда №2 Сарыаркинского района. Предварительное слушание по уголовному делу назначено на 11 мая в 10 часов», - сообщила пресс-секретарь суда Ботагоз Баянова.

В январе столичный суд вернул в Генпрокуратуру дело экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова и его бывшего заместителя Олжаса Абишева для устранения существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства.

Расследование уголовного дела в отношении Биртанова было завершено 7 июля 2021 года, дело состоит из 133 томов, вещественных доказательств и других материалов. По версии следствия, бывший глава Минздава и его заместитель Олжас Абишев приняли и ввели в эксплуатацию нерабочую платформу информатизации министерства здравоохранения, которая должна объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях. В АФМ утверждают, что «платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами». Стоимость невыполненных работ составляет $4,1 млн, или 1,5 млрд тенге. Также Елжан Биртанов подозревается в злоупотреблении полномочиями при использовании в июне 2020 года воздушного судна санитарной авиации для личных целей.