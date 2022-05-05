Аудит систем контроля и безопасности проведут на НПЗ Казахстана

В Казахстане предлагают отменить налоговые и таможенные льготы для мини-НПЗ, которые не соответствуют техническим регламентам Евразийского экономического союза. А для необоснованных производственных потерь на всех нефтеперерабатывающих заводах страны проведут аудит систем контроля и безопасности. Эти и другие вопросы обсудили в четверг в ходе очередного заседания комиссии по демонополизации экономики под председательством премьер-министра Алихана Смаилова.

Как сообщает сайт правительства, глава министерства энергетики Болат Акчулаков предложил усилить требования по техническому регулированию мини-НПЗ для повышения качества продукции, а также отменить налоговые и таможенные льготы для таких НПЗ, производящих нефтепродукты, которые не соответствуют техническому регламенту ЕАЭС.

«В части оказания железнодорожных услуг при отгрузке ГСМ с нефтеперерабатывающих заводов было предложено снизить тарифы, чтобы исключить необоснованное завышение цен и неконкурентную деятельность отдельных компаний», - говорится в сообщении.

Премьер-министр поручил Минэнерго разработать единый регламент хранения нефтепродуктов на НПЗ для всех участников рынка, чтобы исключить преференции (бесплатное хранение) ограниченному кругу субъектов. В частности, чтобы исключить необоснованные потери на нефтеперерабатывающих заводах, будет проведен аудит их систем контроля и безопасности.

«В этом направлении нужно внедрить цифровые технологии контроля с охватом всего технологического процесса», – подчеркнул Смаилов.

Как отмечается на сайте правительства, в ходе заседания также рассмотрены меры по демонополизации рынка сжиженного газа в части его продажи, в том числе промышленным переработчикам, а также транспортировки и хранения. Уполномоченным органам поручено провести работу по выявлению условий для возможных ценовых сговоров и внести предложения по внедрению в этой сфере необходимых рыночных механизмов.