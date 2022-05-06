Генпрокуратура призвала казахстанцев и СМИ воздержаться от публикаций о межнациональных отношениях

Генпрокуратура Казахстана еще раз напомнила гражданам об уголовной ответственности за разжигание межнациональной розни. В надзорном органе подчеркнули, что оскорбление национальных чувств и тем более призывы к физическому насилию запрещены Конституцией и относятся к экстремизму.

«В социальных сетях отмечаются факты размещения публикаций с признаками разжигания социальной и национальной розни. Их авторы умышленно оскорбляют в них национальные чувства граждан либо этнической группы в целом (нации, народа). Допускают прямые призывы к физическому насилию над лицами другой национальности или социальной группы, в том числе по признаку их отношения к языку. Как правило, авторы таких материалов, после установления правоохранительными органами их личностей раскаиваются в своих действиях, приносят публичные извинения. Однако это не освобождает их от ответственности», - говорится в заявлении генеральной прокуратуры.

В надзорном органе подчеркнули, что такие высказывания и призывы, в том числе совершенные с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций, запрещены Конституцией и влекут уголовную ответственность по статье 174 Уголовного кодекса, а это от 2 до 7 лет лишения свободы, в случае причинения тяжких последствий – от 12 до 20 лет лишения свободы.

«Данное правонарушение относится к числу экстремистских преступлений (ст.3 УК)», - отметил в Генпрокуратуре, добавив, что такие лица не могут быть освобождены от уголовной ответственности и наказания в связи с деятельным раскаянием согласно ст.65 УК РК, примирением с потерпевшим (ст.68 УК), с истечением срока давности совершенного преступления (ст.71 УК) или обвинительного приговора (ст.77 УК), по акту амнистии (ст.78 УК). К ним не применяются условное осуждение (ст.63 УК), условно-досрочное освобождение (ст.72 УК), замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст.73 УК) либо отсрочка отбывания наказания (ст.74, 76 УК). Также осужденные за экстремистские преступления включаются в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, что ограничивает их «в распоряжении своими финансами и имуществом, осуществлении определенных банковских операций, получении услуг нотариусов и страховых компаний».

По данным Генпрокуратуры, с 2019 года по фактам разжигания национальной розни осужден 21 человек.

«Призываем граждан и средства массовой информации воздерживаться от необдуманных публичных высказываний, публикаций и не допускать распространения подобных противоправных материалов, соблюдать и сохранять межнациональное согласие в обществе», - призвали в надзорном органе.