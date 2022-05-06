Утвержден план проведения референдума по изменениям в Конституцию

Как сообщил, представляя план, заместитель председателя комиссии Константин Петров, составы территориальных и участковых комиссий референдума, сведения о местонахождении и времени работы комиссий должны быть опубликованы в СМИ не позднее 15 мая. До этой же даты, то есть за 20 дней до голосования, должны быть представлены списки граждан, имеющих право участвовать в референдуме, по каждому избирательному участку.

«Ознакомление со списком граждан, имеющих право участвовать в референдуме, по участкам, образованном по месту жительства граждан, предусмотрено с 20 мая. Каждый гражданин может прийти на свой участок и проверить свок включение. О времени и месте голосования участковая комиссия референдума оповещает граждан не менее чем за 10 дней до дня голосования. То есть 16 мая комиссии выходят и до 25 мая включительно проводят информирование о месте, времени и дне голосования», - сказал Петров.

Агитация, по его словам, уже началась и завершится в 00:00 часов 4 июня.

«Проведение голосования участковыми комиссиями референдума в день голосования – с 07:00 до 20:00 по местному времени, если не установлено иное время голосования», - сообщил он.

Итоги республиканского референдума будут опубликованы в течение семи дней после голосования.

Как напомнил в начале заседания глава ЦИК Нурлан Абдиров, изменения затронут треть статьей Конституции. И всенародное голосование по этому вопросу «обеспечивает непосредственное участие граждан в управлении делами государства и открытость процессов принятия важнейших для страны решений».