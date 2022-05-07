11 случаев коронавируса зарегистрировали в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 11 новых случаев коронавирусной инфекции и 11 случаев коронавирусной пневмонии, летальных исходов не зафиксировано, сообщает Минздрав.

По его данным, новые случаи коронавирусной инфекции зарегистрированы в столице – 6, в Алматы – 3, в Алматинской и Кызылординской областях – по одному.

Всего в стране подтверждено 1 305 584 случая КВИ и 89 029 случаев пневмонии.

На 7 мая лечение от КВИ продолжают получать 1 363 человека (564 КВИ+ и 799 КВИ-), из них в стационарах находятся 76 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 1 287 человек. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 10 пациентов, на аппарате ИВЛ – 1 пациент. Крайне тяжелых пациентов нет.