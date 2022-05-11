В Казахстане создадут институт сервисных компаний по управлению неработающими кредитами

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка стрессовых активов». Документ предусматривает включение в список авторизованных покупателей стрессовых активов частных инвесторов, а для управления неработающими кредитами создадут институт сервисных компаний.

Как отметила председатель агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, представляя законопроект, он разработан в соответствии с поручением главы государства по возврату стрессовых активов в экономический оборот и позволит создать условия для дальнейшего развития ликвидного рынка стрессовых активов на рыночных принципах.

«С 2016 года в результате принятых мер по оздоровлению банковского сектора было списано стрессовых активов на сумму 6,7 трлн тенге. На 1 января 2022 года размер стрессовых активов составляет 2,3 трлн тенге, или 6% от активов банковской системы», - сообщила Абылкасымова.

Кредиты с просрочкой более 90 дней составляют 870 млрд тенге, реструктуризированные кредиты – 936 млрд тенге, взысканное имущество – 156 млрд тенге, активы дочерних организаций банков по управлению стрессовыми активами – 356 млрд тенге.

«С 2020 года банками по согласованию с агентством разрабатываются и реализуются индивидуальные планы по снижению стрессовых активов. В течение двух лет списано проблемных займов на 648 млрд тенге. В этой связи дальнейшее снижение стрессовых активов на рыночных принципах сохраняет свою актуальность», - отметила глава ведомства.

Законопроектом предусматривается расширение существующего списка авторизованных покупателей стрессовых активов путем включения частных инвесторов. Сейчас в этот список входят банки второго уровня, дочерние организации банков по управлению стрессовыми активами, фонд проблемных кредитов, коллекторские агентства и другие финансовые организации. Право продажи стрессовых активов банков и микрофинансовых организаций предлагается передать частным инвесторам. При этом они смогут приобретать только займы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, продажа кредитов физлиц не предусмотрена для защиты прав заемщиков.

Также законопроектом предусматривается создание института сервисных компаний, которые будут предоставлять инвесторам услуги по обслуживанию и управлению неработающими кредитами. Как отметила Абылкасымова, сервисные компании осуществляют доверительное управление активами, разрабатывают и реализуют индивидуальную стратегию взыскания и оказывают другие услуги собственникам стрессовых активов.

«Функциями сервисных компаний предлагается наделить дочерние организации банков, осуществляющие управление стрессовыми активами, и коллекторские агентства, которые уже обладают соответствующим опытом и компетенцией. На подзаконном уровне для сервисных компаний будут установлены повышенные требования по размеру капитала, опыту работы на рынке, наличию безупречной деловой репутации и отсутствию надзорных мер и санкций. Агентство будет вести реестр и размещать на своем интернет-ресурсе информацию о сервисных компаниях, соответствующих установленным требованиям. Это позволит обеспечить дополнительный механизм защиты прав заемщиков, поскольку указанные организации находятся в периметре регулирования агентства», - сказала она.

Частных инвесторов обяжут передавать приобретаемые займы в доверительное управление сервисным компаниям, в том числе и проблемные кредиты индивидуальных предпринимателей, займы юридических лиц с задолженностью не более 16,5 тыс. МРП, или 50 млн тенге, а также если инвестор является нерезидентом.

«В целях защиты прав и интересов заемщиков на частного инвестора будут распространены все требования и ограничения, предъявляемые законодательством Республики Казахстан к взаимоотношениям кредитора с заемщиком в рамках договоров банковского займа и микрокредита. Таким образом, будет обеспечена защита прав заемщиков перед частными инвесторами и сервисными компаниями», - заверила глава агентства.

Кроме этого, законопроект предусматривает установление предельного срока в 3 года для нахождения на балансах банков и микрофинансовых организаций взысканного имущества. Это будет стимулировать банки и МФО ускоренно вовлекать стрессовые активы в экономический оборот.